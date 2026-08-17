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Mančester siti doživeo je težak poraz u prvoj zvaničnoj utakmici nove sezone, pošto je u meču Komjuniti šilda poražen od londonskog Arsenala sa ubedljivih 3:0.

Sudeći po prikazanoj igri na terenu, trijumf Tobdžija mogao je biti i znatno ubedljiviji, što predstavlja pravi potop za novog menadžera Enca Maresku, koji je ovog leta na klupi Građana nasledio Pepa Gvardiolu.

1/5 Vidi galeriju Enco Marseka Foto: Rich Graessle / Zuma Press / Profimedia, Martin Rickett / PA Images / Profimedia, Paul ELLIS / AFP / Profimedia

Ovim ubedljivim porazom italijanski stručnjak upisao je jedan od najgorih debija u istoriji kluba. Jedini trener koji je pre Italijana počeo mandatu u Sitiju na ovako loš način bio je Hari Njubold -i to davne 1906. godine, kada je na svom prvom meču takođe izgubio upravo od Arsenala rezultatom 4:1!

Nova sezona u Premijer ligi počinje već za nedelju dana. Mančester siti će u okviru prvog kola dočekati Bornmut na svom terenu, dok ga u uvodnom delu šampionata očekuju i veliki derbiji protiv Mančester junajteda i Liverpula, pa će biti izuzetno zanimljivo videti kako će se Mareskina ekipa oporaviti od ovog udarca.

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