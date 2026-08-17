NASLEDIO GVARDIOLU I POČEO UŽASNO! Mareska postavio negativan rekord!
Mančester siti doživeo je težak poraz u prvoj zvaničnoj utakmici nove sezone, pošto je u meču Komjuniti šilda poražen od londonskog Arsenala sa ubedljivih 3:0.
Sudeći po prikazanoj igri na terenu, trijumf Tobdžija mogao je biti i znatno ubedljiviji, što predstavlja pravi potop za novog menadžera Enca Maresku, koji je ovog leta na klupi Građana nasledio Pepa Gvardiolu.
Ovim ubedljivim porazom italijanski stručnjak upisao je jedan od najgorih debija u istoriji kluba. Jedini trener koji je pre Italijana počeo mandatu u Sitiju na ovako loš način bio je Hari Njubold -i to davne 1906. godine, kada je na svom prvom meču takođe izgubio upravo od Arsenala rezultatom 4:1!
Nova sezona u Premijer ligi počinje već za nedelju dana. Mančester siti će u okviru prvog kola dočekati Bornmut na svom terenu, dok ga u uvodnom delu šampionata očekuju i veliki derbiji protiv Mančester junajteda i Liverpula, pa će biti izuzetno zanimljivo videti kako će se Mareskina ekipa oporaviti od ovog udarca.
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