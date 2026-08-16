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Fudbaleri Pari Sen Žermena igraju večeras protiv Lansa u Superkupu Francuske uoči starta nove sezone.

Pre samo nekoliko dana, Parižani su podigli trofej Superkupa Evrope, a sada već imaju priliku da dođu do drugog odličja iako sezona još nije ni počela.

Luis Enrike je i ovog puta rešio da mu napadački trojac čine Hviča Kvarachelija, Dezire Due i novopridošli Magnes Aklijuš, dok je Usman Dembele na klupi.

1/4 Vidi galeriju Trener Pari Sen Žermena - Luis Enrike Foto: Moritz Müller / Alamy / Profimedia

A u timu uopšte nema Bredlija Barkole koji je u Salcburgu pre nekoliko dana bio na klupi. To je jasna poruka španskog stručnjaka da u timu ne želi nezadovoljne igrače budući da je Barkola izrazio jasnu nameru da ode i to u Liverpul s kojim pregovara.

Takođe nema ni Ibrahima Endiaja čije se ime takođe povezuje sa ekipom sa "Enfilda", ali je malo verovatno da će oni za njega izdvojiti preko 50.000.000 evra.

Kurir sport / Sportske.net