Slušaj vest

Fudbaleri Pari Sen Žermena igraju večeras protiv Lansa u Superkupu Francuske uoči starta nove sezone.

Pre samo nekoliko dana, Parižani su podigli trofej Superkupa Evrope, a sada već imaju priliku da dođu do drugog odličja iako sezona još nije ni počela.

Luis Enrike je i ovog puta rešio da mu napadački trojac čine Hviča Kvarachelija, Dezire Due i novopridošli Magnes Aklijuš, dok je Usman Dembele na klupi.

Trener Pari Sen Žermena - Luis Enrike Foto: Moritz Müller / Alamy / Profimedia

A u timu uopšte nema Bredlija Barkole koji je u Salcburgu pre nekoliko dana bio na klupi. To je jasna poruka španskog stručnjaka da u timu ne želi nezadovoljne igrače budući da je Barkola izrazio jasnu nameru da ode i to u Liverpul s kojim pregovara.

Takođe nema ni Ibrahima Endiaja čije se ime takođe povezuje sa ekipom sa "Enfilda", ali je malo verovatno da će oni za njega izdvojiti preko 50.000.000 evra.

Kurir sport / Sportske.net

Ne propustiteFudbalPRVI TROFEJ JE PAO, A ONDA JE USLEDILA PRETNJA! PSŽ želi sve - Enrike poslao brutalnu poruku konkurenciji!
Luis Enrike
FudbalLUIS ENRIKE NE ŠTEDI KOMPLIMETNE: Gvardiola je najbolji trener svih vremena
Luis Enrike
Fudbal"LEGENDA? NE ZANIMAJU ME TE PRIČE!" Epska izjava trenera PSŽ-a nakon druge uzastopne Lige šampiona
Luis Enrike
FudbalBLIZU JE! Luis Enrike pred novim ugovorom u PSŽ-u!
Luis Enrike

00:30
Omar Marmuš gol za Mančester siti Izvor: X/Tekkers Foot