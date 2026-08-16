BRŽI I OD VETRA! Crvena zvezda dovodi novog levog beka? Dobro poznato ime stiže nakon Mihaila Ristića...(VIDEO)
Crvena zvezda bi mogla da dobije još jedno rešenje na poziciji levog beka.
Prema informacijama ruskog "Metaratingsa" 28-godišnji reprezentativac Moldavije nalazi se na radaru srpskog šampiona, a činjenica da je trenutno bez kluba dodatno bi mogla da olakša realizaciju posla.
Rjabčuku je ovog leta istekao ugovor sa moskovskim Spartakom, čiji je dres nosio od 2023. godine. Za ruski klub je ukupno odigrao 73 utakmice i zabeležio pet asistencija, a sa Spartakom je prošle sezone osvojio i Kup Rusije. Rjabčuk je u Spartak stigao upravo iz Olimpijakosa, a prethodno je gradio karijeru u Portugalu.
Prošao je mlađe kategorije Porta, a zatim je nastupao za drugi tim portugalskog velikana i Paços de Fereiru. Nakon toga usledio je transfer u Olimpijakos, gde je proveo dve sezone pre odlaska u Moskvu.
Za Olimpijakos je ostavio solidan trag, dok je u Spartaku tokom tri sezone bio standardna opcija na poziciji levog beka. Rjabčuk iza sebe ima i veliko reprezentativno iskustvo. Za selekciju Moldavije odigrao je 62 utakmice, što ga čini jednim od iskusnijih fudbalera svoje zemlje.
Njegova prednost za Zvezdu mogla bi da bude upravo iskustvo igranja u različitim evropskim ligama, ali i činjenica da bi na „Marakanu“ mogao da stigne kao slobodan igrač.
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