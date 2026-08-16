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Crvena zvezda bi mogla da dobije još jedno rešenje na poziciji levog beka.

Prema informacijama ruskog "Metaratingsa" 28-godišnji reprezentativac Moldavije nalazi se na radaru srpskog šampiona, a činjenica da je trenutno bez kluba dodatno bi mogla da olakša realizaciju posla.

Nemoćna Crvena zvezda protiv Hapoiela Foto: Pedja Milosavljevic ©/2026 Pedja Milosavljevic/Starsport.rs ©, Ilija Ilić

Rjabčuku je ovog leta istekao ugovor sa moskovskim Spartakom, čiji je dres nosio od 2023. godine. Za ruski klub je ukupno odigrao 73 utakmice i zabeležio pet asistencija, a sa Spartakom je prošle sezone osvojio i Kup Rusije. Rjabčuk je u Spartak stigao upravo iz Olimpijakosa, a prethodno je gradio karijeru u Portugalu.

Prošao je mlađe kategorije Porta, a zatim je nastupao za drugi tim portugalskog velikana i Paços de Fereiru. Nakon toga usledio je transfer u Olimpijakos, gde je proveo dve sezone pre odlaska u Moskvu.

Za Olimpijakos je ostavio solidan trag, dok je u Spartaku tokom tri sezone bio standardna opcija na poziciji levog beka. Rjabčuk iza sebe ima i veliko reprezentativno iskustvo. Za selekciju Moldavije odigrao je 62 utakmice, što ga čini jednim od iskusnijih fudbalera svoje zemlje.

Njegova prednost za Zvezdu mogla bi da bude upravo iskustvo igranja u različitim evropskim ligama, ali i činjenica da bi na „Marakanu“ mogao da stigne kao slobodan igrač.

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