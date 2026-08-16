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Najbolji fudbaler minulog Svetskog prvenstva, Rodri novi je član Barselone, objavio je čuvenu fudbalski insajder Fabricio Romano.

Saga o prelasku Rodrija iz Mančester sitija u Barselonu trajala je nedeljama. Jedno vreme je za dovođenje Rodrija bio zainteresovan i Real iz Madrida, ali je Barselona izbacila iz trke svog večitog rivala.

1/4 Vidi galeriju Reprezentativac Španije - Rodri Foto: Heuler Andrey Da Silva, DiaEsportivo / Alamy / Profimedia, Florencia Tan Jun / Getty images / Profimedia, Martin Fonseca / Zuma Press / Profimedia

Ipak, veća prepreka je bio Mančester siti, koji nije želeo tako lako da se odrekne "Zlatne lopte".

"Građani" nisu prihvatili prve dve ponude Španaca, ali jesu treću.

Kako piše Romano, Rodri će vrlo brzo biti predstavljen na stadionu "Kamp Nou".

Ukupno će Barselonu ovaj potez koštati 76.5 miliona evra – od toga je 60 miliona fiksno, a 11 miliona se odnosi na bonuse koji su "procenjeni" kao dostižni. Preostalih 5.5 miliona odnosi se na bonuse i klauzule koji će teže biti dostižni.

Prva ponuda je iznosila 45 miliona evra, ali je to bilo tek pola od 90 miliona koliko je tražio Siti.

Druga ponuda je glasila 70 miliona, ali je očigledno "Blaugrana" morala da dopiše još veću cifru kako bi slomila vlasnike Sitija.