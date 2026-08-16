Fudbaleri Partizana trenutno protiv ekipe Radnički 1923 igraju utakmicu 5. kola Super lige Srbije.
Fudbal
POGLEDAJTE KAKO JE RADNIČKI UTIŠAO HUMSKU SA IGRAČEM MANJE! Bivši fudbaler Crvene zvezde šokirao crno-bele! VIDEO
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Gosti su šokirali crno-bele u samom finišu prvog dela igre. Igrao se 45. minut kada je Radnički stigao do vođstva, i to sa igračem manje.
Sevnula je akcija po levoj strani, usledila je idealna povratna lopta za Sremčevića, koji sa nekih desetak metara rutinski sprovodi fudbal u mrežu Partizana!
FK Partizan - Radnički 1923 Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©
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Pogledajte gol Radničkog za vođstvo:
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