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Gosti su šokirali crno-bele u samom finišu prvog dela igre. Igrao se 45. minut kada je Radnički stigao do vođstva, i to sa igračem manje.

Sevnula je akcija po levoj strani, usledila je idealna povratna lopta za Sremčevića, koji sa nekih desetak metara rutinski sprovodi fudbal u mrežu Partizana!

FK Partizan - Radnički 1923 Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Pogledajte gol Radničkog za vođstvo:

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Crveni karton za Radnički protiv Partizana Izvor: MONDO/Dušan Ninković