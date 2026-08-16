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Fudbaleri Partizana trenutno u Humskoj ulici gube od kragujevačkog Radničkog u utakmici 5. kola Super lige Srbije.

Prelomni momenat utakmice dogodio se u 32. minutu, kada je fudbaler Radničkog iz Kragujevca, Hasan Hilu, brutalnim prekršajem prekinuo opasnu kontru Partizana. Glavni arbitar Danilo Nikolić isprva je reagovao blago i pokazao mu samo javnu opomenu.

FK Partizan - Radnički 1923 Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Ipak, ubrzo stiže poziv iz VAR sobe sa sugestijom da još jednom pregleda sporni detalj, jer su pomoćnici uvideli da je faul izraelskog internacionalca bio dovoljno oštar za najstrožu kaznu.

Nakon što je odgledao usporeni snimak na monitoru, Nikolić se vratio na travnjak, poništio prvobitnu odluku i pokazao Izraelcu put u svlačionicu.

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Crveni karton za Radnički protiv Partizana Izvor: MONDO/Dušan Ninković