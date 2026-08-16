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Crno-beli raspad sistema na startu Superlige Srbije!

Nakon pet odigranih kola, ali i jednom utakmicom manje, Partizan ima svega 4 osvojena boda, uz učinak od jedne pobede, isto toliko remija i dva poraza.

FK Partizan - Radnički 1923 Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Tako je Partizan potonuo na 10. mesto, duboko u plej-inu, nadomak zone ispadanje...

Poraz od Radničkog 1923 (1:0), pored igrača više, upalio je sve alarme u Humskoj!



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Crveni karton za Radnički protiv Partizana Izvor: MONDO/Dušan Ninković