Partizan se našao na 10. mestu Superlige Srbije, blizu zone ispadanja. Šta se desilo nakon poraza od Radničkog 1923?
katastrofa
CRNO-BELA TRAGEDIJA! Partizan blizu zone ispadanja u Superligi Srbije! Ovako stoje stvari na tabeli nakon šoka u Humskoj!
Slušaj vest
Crno-beli raspad sistema na startu Superlige Srbije!
Nakon pet odigranih kola, ali i jednom utakmicom manje, Partizan ima svega 4 osvojena boda, uz učinak od jedne pobede, isto toliko remija i dva poraza.
FK Partizan - Radnički 1923 Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©
Vidi galeriju
Tako je Partizan potonuo na 10. mesto, duboko u plej-inu, nadomak zone ispadanje...
Poraz od Radničkog 1923 (1:0), pored igrača više, upalio je sve alarme u Humskoj!
Пласман обезедио Sofascore
BONUS VIDEO:
Reaguj
1