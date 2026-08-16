Fudbaleri Partizana doživeli su poraz od Radničkog 1923 sa 1:0 u Humskoj. Trener Saša Ilić komentarisao je promašene šanse i situaciju na terenu.
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NIKAD KRAĆI SAŠA ILIĆ NAKON KATASTROFE U HUMSKOJ! Partizan se osramotio protiv Radničkog!
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Fudbaleri Partizana poraženi su od Radničkog 1923 sa 1:0 na stadionu u Humskoj u 5. kolu Superlige Srbije.
Posle meča, u razgovoru za "TV Arena sport", javnosti se obratio trener crno-belih Saša Ilić.
FK Partizan - Radnički 1923 Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©
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- Mnogo promašenih šansi, primili smo gol sa igračem više. Golman Ljeskić je sjajno brani. Idemo dalje - kratak je bio Ilić.
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