Slušaj vest

Nova era na Marakani je počela!

Albert Rijera (44) i zvanično je preuzeo Crvenu zvezdu, a španski stručnjak već je održao prvi sastanak sa ekipom, obratio se igračima i odradio prvi trening na stadionu "Rajko Mitić".

Novi trener crveno-belih pojavio se na terenu u društvu generalnog direktora Zvezdana Terzića, koji ga je ranije tokom dana predstavio javnosti na konferenciji za novinare. Pre izlaska na pomoćni teren iza severne tribine, Rijera je okupio fudbalere i održao govor u kojem je odmah objasnio kako želi da izgleda njihov odnos.

1/10 Vidi galeriju Promocija novog trenera Crvene zvezde - Alberta Rijere Foto: Pedja Milosavljevic ©/2026 Pedja Milosavljevic/Starsport.rs ©

Španac je na sebi svojstven način pokušao da opusti atmosferu, uporedivši prvi susret sa ekipom sa - prvim sastankom sa devojkom.

"Dan prvog sastanka je kao da si sa devojkom, sve je prelepo, novo, a sada treba da se naviknemo da budemo zajedno. Ne morate da mi pokažete sve za dan, Rim nije nastao za dan i polako ćemo se upoznati. Tu sam da vas učinim boljim igračima i to je najvažnije. Kada sam bio sa vaše strane, nije mi bilo bitno da li je trener visok, prelep, ružan, samo mi je bilo bitno da me učini boljim igračem", rekao je Rijera igračima Zvezde.

Posle Rijere, reč je preuzeo i Zvezdan Terzić. Generalni direktor kluba posebno je govorio o trenutku u kojem se Crvena zvezda nalazi i poručio fudbalerima da upravo u teškim situacijama moraju da pokažu karakter.

"Veliki klub se ne ogleda samo u pobedama i poraza, nego kako u kriznim situacijama reaguje. Tako i od vas očekujemo da se u ovim kriznim situaciji podignete, isprsite, budete svesni da ste deo velikog kluba i da razmišljate o danima pre nama", rekao je Terzić.

Pogledajte kako je izgleda prvi trening crveno-belih sa novim trenerom: