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Navijači Bešiktaša danima čekaju samo jedno - da Dušan Vlahović istrči na teren u crno-belom dresu!

Najzvučnije pojačanje istanbulskih "Orlova" stiglo je ovog leta uz ogromna očekivanja, a posle pobede nad Ejupsporom na startu prvenstva trener Vinćenco Italijano konačno je dao odgovor na pitanje koje najviše zanima navijače: kada će Srbin debitovati?

Italijano je posle trijumfa 1:0 otkrio da očekuje Vlahovića u sastavu već u četvrtak, kada Bešiktaš u prvom meču plej-ofa Lige Evrope dočekuje Kauno Žalgiris.

Ipak, srpski napadač najverovatnije neće odmah dobiti mesto u startnoj postavi.

"Vlahović će, kao i Trosar, postepeno uhvatiti ritam. Dugo je individualno radio. Moramo biti oprezni, u suprotnom može da se povredi. Mislim da će u četvrtak biti na klupi. Ulazi u kondiciju", poručio je Italijano.

Dakle, plan je jasan - Vlahović bi trebalo da bude među rezervama, a konačna odluka o njegovom ulasku zavisiće od razvoja utakmice.

1/7 Vidi galeriju Dušan Vlahović Foto: www.bjk.com.tr

Italijano očigledno ne želi ništa da rizikuje sa svojim velikim pojačanjem. Srbin je prethodni period proveo uglavnom radeći individualno i trener želi da ga postepeno uvede u takmičarski ritam.

Ali, ako je verovati rečima Italijana, Bešiktaš je dobio napadača koji bi mogao ozbiljno da promeni sliku ekipe.

Samo nekoliko dana ranije, italijanski stručnjak je otvoreno hvalio Vlahovića i jasno stavio do znanja da veoma dobro zna šta dobija.

"Vlahovića veoma dobro poznajem. Veoma je gladan igrač. Zaljubljen je u pobedu. Veoma je agresivan. Najvažnije je što ima samo 26 godina. Mislim da će sa ovim dresom napraviti veoma lepe stvari", rekao je Italijano.

A onda je poslao i poruku koja će posebno obradovati navijače.

"Razgovarao sam sa njim. Veoma je srećan što je došao. Pokušaćemo da mu stvaramo prilike za golove. Navijači će biti oduševljeni njime. Mogu da kažem da Bešiktaš sada ima neverovatnu devetku", poručio je Italijano.

Nije slučajno što Italijano toliko veruje Vlahoviću.

Njih dvojica već imaju zajedničku istoriju iz Fiorentine, gde je upravo pod vođstvom italijanskog stručnjaka srpski napadač napravio veliki iskorak. U sezoni 2020/21. Vlahović je postigao čak 21 gol na 40 utakmica i vrlo brzo postao jedan od najtraženijih mladih napadača u Evropi.

Sada se ponovo sreću u Istanbulu, a očekivanja su ogromna.

Vlahović je u Bešiktaš stigao kao slobodan igrač nakon isteka ugovora sa Juventusom i potpisao je trogodišnji ugovor. Prema zvanično objavljenim podacima, garantovana plata srpskog napadača iznosi 7,5 miliona evra po sezoni.

Njegov dolazak već je izazvao i veliku borbu za mesto u napadu. Turski i strani mediji navode da je Južnokorejac Oh Hjon-gyu sada pod velikim pritiskom, nakon što je prošle sezone postigao osam golova i upisao četiri asistencije na 16 nastupa. Vlahović je, prema projekcijama, glavni kandidat za mesto prvog špica.

Bešiktaš je sezonu počeo pobedom nad Ejupsporom 1:0, a u četvrtak ga čeka duel sa Kauno Žalgirisom u plej-ofu Lige Evrope. Upravo ta utakmica mogla bi da bude prva prilika da Vlahović zvanično obuče crno-beli dres i izađe pred fanatične navijače istanbulskog velikana.

A ako Italijano zaista bude sledio svoj plan, Vlahović će najpre sačekati šansu sa klupe.

Navijači, međutim, više ne moraju dugo da čekaju.