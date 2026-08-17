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Real je u prijateljskom meču u Gelzenkirhenu pobedio nemački tim rezultatom 3:0, a Kilijan Mbape je bio jedan od strelaca.

Ipak, utakmicu je obeležio njegov sraman napad na protivničkog fudbalera.

Naime, u jednoj akciji Francuz je pokušao da probaci loptu kroz noge Nikoli Katiću, reprezentativcu Bosne i Hercegovine, ali nije uspeo. Katić je odlično odreagovao, a Šalke je potom krenuo u napad.

Sukob Kilijana Mbapea i Nikole Katića Foto: Joachim Bywaletz / imago sportfotodienst / Profimedia, Ayman Alahmed / imago sportfotodienst / Profimedia

Onda je došlo do sudara Katića i Mbapea, a jedan od najboljih fudbalera na svetu je užasno odreagovao, udario je protivnika u glavu i zatim ga odgurnuo sa leđa, dok fudbaler Šalkea nije imao nikakvu reakciju, samo je otišao sa mesta sukoba bez upućenog pogleda prema napadaču.

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Crveni karton za Nejmara Izvor: Arena Sport