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Real je u prijateljskom meču u Gelzenkirhenu pobedio nemački tim rezultatom 3:0, a Kilijan Mbape je bio jedan od strelaca.

Ipak, utakmicu je obeležio njegov sraman napad na protivničkog fudbalera.

Naime, u jednoj akciji Francuz je pokušao da probaci loptu kroz noge Nikoli Katiću, reprezentativcu Bosne i Hercegovine, ali nije uspeo. Katić je odlično odreagovao, a Šalke je potom krenuo u napad.

1/4 Vidi galeriju Sukob Kilijana Mbapea i Nikole Katića Foto: Joachim Bywaletz / imago sportfotodienst / Profimedia, Ayman Alahmed / imago sportfotodienst / Profimedia

Onda je došlo do sudara Katića i Mbapea, a jedan od najboljih fudbalera na svetu je užasno odreagovao, udario je protivnika u glavu i zatim ga odgurnuo sa leđa, dok fudbaler Šalkea nije imao nikakvu reakciju, samo je otišao sa mesta sukoba bez upućenog pogleda prema napadaču.

Pogledajte kako je to izgledalo:

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