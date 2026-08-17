DEBI IZ NOĆNE MORE ZA GATUZA! Italijani ga razapeli posle BRUKE na Olimpiku - Lazio ispao od drugoligaša!
Đenaro Gatuzo neće po dobrom pamtiti svoj prvi takmičarski meč na klupi Lacija!
Legendarni Italijan doživeo je pravi šok već na startu mandata u Rimu. Lazio je eliminisan iz Kupa Italije, i to pred svojim navijačima, a kartu za narednu rundu neočekivano je izvukla Mantova – drugoligaš koji je prošle sezone završio tek na devetom mestu Serije B.
Gosti su slavili 2:0 na Olimpiku, a Gatuzo je tako već na prvoj prepreci ostao bez jednog od trofeja koje je Lazio želeo da napadne ove sezone.
Domaćin je imao više od igre i čak 21 put pokušao da ugrozi gol Mantove, ali je sve palo u vodu kada je Frančesko Ruoko u 75. minutu pogodio za 1:0. Tačku na senzaciju stavio je Ismael Kajazo u šestom minutu nadoknade.
Statistika možda i ne izgleda katastrofalno za Lazio - domaćin je imao više udaraca i četiri velike prilike naspram dve gostujuće, ali italijanski mediji nisu imali mnogo razumevanja za Gatuza.
Posebno je brutalna bila „Gazeta delo Sport“, koja je osula paljbu po slavnom treneru.
"Užasavajući početak za Rina. Bio je to sramotan nastup u obe faze igre, sa zajedničkim imeniteljem u napadu i odbrani – sporost. Lazio je već propustio jedan od dva sezonska cilja, a Gatuza sada čeka uspon na planinu", ocenio je italijanski list.
A sam Gatuzo nije bežao od odgovornosti.
Naprotiv, temperamentni stručnjak odmah je preuzeo krivicu za debakl.
"Preuzimam odgovornost jer je to jedino ispravno, ali sada svi moramo da ćutimo i krenemo dalje!", rekao je Gatuzo posle utakmice.
Nije pokušavao da traži opravdanja, ali je jasno stavio do znanja da od svojih igrača očekuje reakciju.
"Ovo je bolan trenutak, moramo da se popravimo. Momci dobro rade i žele tako da nastave. Svi smo progutali gorku pilulu i nadam se da ćemo posle svega uspeti da sačuvamo mir. Svjestan sam da navijači nisu srećni", dodao je trener Lacija.
A težina ovog poraza postaje još veća kada se pogleda šta je Lazio uradio u prošlom izdanju takmičenja.
Rimljani su prošle sezone stigli sve do finala Kupa Italije, gde ih je savladao Inter sa 2:0.
Sada su, međutim, takmičenje završili već na prvoj stepenici.
Gatuza zato čeka veoma težak početak mandata. Umesto mirnog ulaska u sezonu, dobio je ogroman pritisak, i to samo nekoliko dana pre prvog meča u Seriji A.