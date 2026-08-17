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Đenaro Gatuzo neće po dobrom pamtiti svoj prvi takmičarski meč na klupi Lacija!

Legendarni Italijan doživeo je pravi šok već na startu mandata u Rimu. Lazio je eliminisan iz Kupa Italije, i to pred svojim navijačima, a kartu za narednu rundu neočekivano je izvukla Mantova – drugoligaš koji je prošle sezone završio tek na devetom mestu Serije B.

Gosti su slavili 2:0 na Olimpiku, a Gatuzo je tako već na prvoj prepreci ostao bez jednog od trofeja koje je Lazio želeo da napadne ove sezone.

Domaćin je imao više od igre i čak 21 put pokušao da ugrozi gol Mantove, ali je sve palo u vodu kada je Frančesko Ruoko u 75. minutu pogodio za 1:0. Tačku na senzaciju stavio je Ismael Kajazo u šestom minutu nadoknade.

Statistika možda i ne izgleda katastrofalno za Lazio - domaćin je imao više udaraca i četiri velike prilike naspram dve gostujuće, ali italijanski mediji nisu imali mnogo razumevanja za Gatuza.

1/4 Vidi galeriju Đenaro Gatuzo na klupi rimskog Lacija Foto: Massimo Insabato / Shutterstock Editorial / Profimedia, Matthieu Mirville / AFP / Profimedia

Posebno je brutalna bila „Gazeta delo Sport“, koja je osula paljbu po slavnom treneru.

"Užasavajući početak za Rina. Bio je to sramotan nastup u obe faze igre, sa zajedničkim imeniteljem u napadu i odbrani – sporost. Lazio je već propustio jedan od dva sezonska cilja, a Gatuza sada čeka uspon na planinu", ocenio je italijanski list.

A sam Gatu­zo nije bežao od odgovornosti.

Naprotiv, temperamentni stručnjak odmah je preuzeo krivicu za debakl.

"Preuzimam odgovornost jer je to jedino ispravno, ali sada svi moramo da ćutimo i krenemo dalje!", rekao je Gatu­zo posle utakmice.

Nije pokušavao da traži opravdanja, ali je jasno stavio do znanja da od svojih igrača očekuje reakciju.

"Ovo je bolan trenutak, moramo da se popravimo. Momci dobro rade i žele tako da nastave. Svi smo progutali gorku pilulu i nadam se da ćemo posle svega uspeti da sačuvamo mir. Svjestan sam da navijači nisu srećni", dodao je trener Lacija.

A težina ovog poraza postaje još veća kada se pogleda šta je Lazio uradio u prošlom izdanju takmičenja.

Rimljani su prošle sezone stigli sve do finala Kupa Italije, gde ih je savladao Inter sa 2:0.

Sada su, međutim, takmičenje završili već na prvoj stepenici.

Gatuza zato čeka veoma težak početak mandata. Umesto mirnog ulaska u sezonu, dobio je ogroman pritisak, i to samo nekoliko dana pre prvog meča u Seriji A.