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Nakon što je bio strelac za Radnički u utakmici protiv Zemuna, mladi centarfor je doneo pobedu ekipi iz Kragujevca na gostovanju Partizanu.

Radnički je rezultatom 1:0 pobedio u Humskoj, a jedini gol je postigao Uroš Sremčević.

Sremčević je u aprilu ove godine proslavio 20. rođendan, a a od četiri superligaške utakmice Kragujevčana je igrao na tri, samo jednom kao starter. Postigao je dva gola i pokazao da bi u ovoj sezoni mogao da napravi veliki iskorak u svojoj karijeri.

1/4 Vidi galeriju Uroš Sremčević na utakmici Partizan - Radnički 1923 Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Sremčević je fudbaler Crvene zvezde od 2023. godine kada je doveden za 2.000.000 evra iz lučanske Mladosti kao neko na koga bi će se ozbiljno računati u budućnosti.

Igrao je na pozajmici u Napretku prošle sezone, a potom je pozajmljen i Radničkom za aktuelnu sezonu.

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