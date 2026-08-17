DA LI SU NAVIJAČI U HUMSKOJ ZNALI DA IH JE FUDBALER ZVEZDE ZAVIO U CRNO? Crveno-beli ga platili 2 miliona evra, pa ga pustili da igra za Radnički!
Nakon što je bio strelac za Radnički u utakmici protiv Zemuna, mladi centarfor je doneo pobedu ekipi iz Kragujevca na gostovanju Partizanu.
Radnički je rezultatom 1:0 pobedio u Humskoj, a jedini gol je postigao Uroš Sremčević.
Sremčević je u aprilu ove godine proslavio 20. rođendan, a a od četiri superligaške utakmice Kragujevčana je igrao na tri, samo jednom kao starter. Postigao je dva gola i pokazao da bi u ovoj sezoni mogao da napravi veliki iskorak u svojoj karijeri.
Sremčević je fudbaler Crvene zvezde od 2023. godine kada je doveden za 2.000.000 evra iz lučanske Mladosti kao neko na koga bi će se ozbiljno računati u budućnosti.
Igrao je na pozajmici u Napretku prošle sezone, a potom je pozajmljen i Radničkom za aktuelnu sezonu.
Bonus video: