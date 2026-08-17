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Nejmar se našao u centru pažnje zbog situacije kakva do sada nije viđena na brazilskim terenima.

Proslavljeni as je prvi igrač koji je zbog novog pravila protiv odugovlačenja morao da napusti teren na jedan minut.

Sve se dogodilo na utakmici Vasko da Gama – Santos, a u pitanju je novo pravilo uvedeno kako bi se sprečilo bespotrebno trošenje vremena simuliranjem povreda.

Prema novom propisu, ukoliko sudija proceni da golman glumi povredu kako bi njegova ekipa dobila na vremenu, tretman će mu biti dozvoljen, ali jedan fudbaler njegove ekipe mora da napusti teren na 60 sekundi. Igrača bira trener, a ako to ne učini, tu odluku preuzima kapiten.

A baš tu je nastao problem za Santos.

Trener nije odredio igrača, pa je odgovornost pala na Nejmara, kapitena ekipe. Tako je jedna od najvećih zvezda brazilskog fudbala morala da napusti teren i sačeka čitav minut pre nego što dobije dozvolu da se vrati u igru.

1/5 Vidi galeriju Nejmar u dresu Santosa Foto: AGIF / Sipa USA / Profimedia

Nejmar je tako postao lice novog pravila koje je uvedeno upravo sa ciljem da se dodatno ubrza igra i spreči taktiziranje sa povredama.

Zanimljivo, sve se dogodilo u utakmici u kojoj je Santos na kraju slavio 3:0, pa je Nejmar imao mnogo više razloga za zadovoljstvo od svog protivnika.

Ipak, detalj sa novim pravilom sigurno će se dugo prepričavati.

Jer ako je neko očekivao da će Nejmar biti prvi veliki fudbaler koji će osetiti posledice novog pravila – upravo se to dogodilo.