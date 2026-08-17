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Crveno-beli će u plej-ofu kvalifikacija igrati protiv češkog tima, a kako trenutno izgleda, to će biti bez Naira Tiknizjana.

Rus koji igra za reprezentaciju Jermenije je napustio Beograd i sleteo u Atinu, a očekuje se da Olimpijakos uskoro objavi vest o transferu neumornog levog beka.

Izgleda da je grčki tim odlučio da je bitno da se Tiknizjan što pre pridruži novim saigračima iako, za razliku od Crvene zvezde neće igrati plej-of evropskih kvalifikacija.

1/12 Vidi galeriju Nair Tiknizjan u dresu Crvene zvezde Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©, Dragan Tesic

Naime, Olimpijakos je, uprkos porazu od NEC-a u trećem kolu kvalifikacija za Ligu šampiona, zahvaljujući nacionalnom koeficijentu, obezbedio direktan plasman u Ligu Evrope, bez igranja još jednog dvomeča. Grčko prvenstvo počinje 22. avgusta za Olimpijakos koji će u prvom kolu biti domaćin Atromitosu.

Tiknizjan je napustio Beograd i u ponedeljak ujutru je sleteo na aerodrom u Atini.

Očekuje se da u toku istog dana završi lekarske preglede i potpiše ugovor.

Novi trener crveno-belih Albert Rijera će morati da na teren pošalje alternativno rešenje.

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