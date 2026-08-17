Fantastičan gol za pobedu je postigao Vasil Tasovski.
BOMBA
PROJEKTIL KOJI JE EKSPRESNO ZAVRŠIO U GOLU! Ovakav šut se ne viđa često i to u našoj Super ligi...
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Mladi srpski fudbaler, još uvek tinejdžer, bio je jedini strelac za lučansku Mladost na gostovanju Zemunu koji svoje utakmice kao domaćin igra u Ubu.
Dakle, utakmica 5. kola Super lige Srbije je završena rezultatom 1:0, a Vasil Tasovski je bio strelac u 9. minutu.
Devetnaestogodišnjak je dobio loptu na srediti terena, a ispred sebe je imao puno prostora što je iskoristio na sjajan način.
Stigao je do kaznenog prostora Zemuna, a onda se namestio na udarac i loptu poslao velikom brzinom prema golu rivala, a čuvar mreže Zemuna nije imao šanse.
Pogledajte gol Tasovskog na utakmici Zemun - Mladost:
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