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Torinski Juventus postigao je načelni dogovor sa Totenhemom oko angažovanja italijanskog golmana Giljelma Vikarija, prenosi više italijanskih medija. Londonski klub prihvatio je ponudu tešku 10 miliona evra, pa se očekuje da 29-godišnji čuvar mreže uskoro stigne u Torino na jednogodišnju pozajmicu, uz mogućnost otkupa ugovora na kraju sezone.

Iako posao još nije formalno zaključen, ozvaničenje se očekuje u narednim danima. Podsećanja radi, "stara dama" je prethodno odustala od dovođenja Emilijana Martineza iz Aston Vile i sve snage usmerila ka Vikariju.

1/4 Vidi galeriju Giljemo Vikario Foto: Chris Foxwell / AFP / Profimedia, Graeme Wilcockson/Focus Images Ltd / Shutterstock Editorial / Profimedia, Chris Foxwell/ProSports / Shutterstock Editorial / Profimedia

Ovim transferom Vikario bi se vratio u domovinu, gde je izgrađivao karijeru pre odlaska u Englesku. Totenhem ga je u leto 2023. doveo iz Empolija za oko 20 miliona evra, a on je odmah preuzeo ulogu prvog golmana. Tokom boravka u Londonu sakupio je 117 nastupa u svim takmičenjima, uz 29 utakmica na kojima je sačuvao mrežu.

Ipak, prethodna sezona donela je određene nesuglasice i pad u formi. Vikario je upisao 43 meča, ali su pojedine greške i operacija kile krajem marta uticale na njegov status. U njegovom odsustvu priliku je iskoristio Antonin Kinski, koji je ostao startni izbor na golu i nakon Italijanovog oporavka.

Vikario je seniorski put počeo u Udinezeu, a do Serie A se probijao preko pozajmica u nižim ligama i nastupa za Veneciju, Kaljari, Peruđu i Empoli. Za reprezentaciju Italije zabeležio je pet nastupa, a bio je i na spisku putnika za Evropsko prvenstvo 2024. godine.

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