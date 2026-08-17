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Španski reprezentativac i osvajač Zlatne lopte za 2024. godinu, Rodri, novi je fudbaler Barselone. Posao je definitivno zaključen juče, pa se osvajač Mundijala vraća u domovinu nakon odlaska Pepa Gvardiole iz Mančester sitija.

Iako su "građani" činili sve da ga zadrže produženjem ugovora, a u trci bio i Real Madrid, Rodri je prelomio u korist projekta Hansija Flika. Katalonci će za ovaj transfer izdvojiti više od 71 milion evra. S obzirom na to da je ušao u poslednju godinu ugovora i insistirao na odlasku, Engleski klub je izvukao maksimum, ali ostaje pitanje - koliko dobija Barselona?

1/4 Vidi galeriju Reprezentativac Španije - Rodri Foto: Heuler Andrey Da Silva, DiaEsportivo / Alamy / Profimedia, Florencia Tan Jun / Getty images / Profimedia, Martin Fonseca / Zuma Press / Profimedia

Legendarni Horhe Valdano smatra da je cena previsoka za ono što će Barsa realno dobiti na terenu.

"Po mom mišljenju, Rodrijev realan doprinos Barseloni vredi oko 35 miliona evra. Jeste u pitanju strateško pojačanje i igrač koji s razlogom nosi titulu najboljeg na svetu, ali njegov dolazak neće drastično promeniti Barsinu igru, već će samo dodatno podvući ideje Hansija Flika", izjavio je Valdano za Movistar.

Nekadašnji trener i direktor Real Madrida ističe da bi Rodri daleko veći uticaj imao da je izabrao "Kraljevski klub".

"Real bi sa njim doživeo potpunu taktičku revoluciju. Lopta bi do napadača stizala brže i preciznije, a čitava ekipa bi igrala bolje. To je onaj specifičan uticaj na samu strukturu igre, a ne samo na davanju golova, po čemu je Rodri neprevaziđen", zaključio je Valdano.