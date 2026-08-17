Slušaj vest

Džon Lukumi je novi fudbaler Juventusa. Kolumbijski reprezentativac (28) potpisao je sa torinskim klubom četvorogodišnji ugovor, prema kojem će zarađivati 3.000.000 evra neto po sezoni.

Bologni na ime obeštećenja pripada 18.000.000 evra, dok bi fiksni iznos kroz predviđene bonuse mogao da naraste na ukupno 20.000.000 evra.

Iako je tokom letnjeg prelaznog roka imao izdašnije ponude drugih sredina, gde su interesovanje pokazali Notingem Forest, Sanderlend, Njukasl i Komo, 28-godišnji štoper je insistirao na prelasku u redove "stare dame".

1/4 Vidi galeriju Džon Lukumi Foto: Darryl Dyck / Zuma Press / Profimedia, Leonardo Ramirez / imago sportfotodienst / Profimedia, Kumala/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Njegov profil u potpunosti odgovara taktičkim zahtevima trenera Lučana Spaletija. Šef struke Juventusa insistira na odbrambenim igračima koji aktivno učestvuju u organizaciji igre i pouzdano iznose loptu iz zadnje linije, u čemu se Lukumi ističe.

Karijeru je započeo u matičnom Deportivo Kaliju, dok je evropski put gradio u Genku od 2018. godine. U leta 2022. preselio se u Bolonju, za koju je tokom četiri sezone zabeležio 152 nastupa u svim takmičenjima, uz dva postignuta gola i učešće u Ligi šampiona.

BONUS VIDEO: