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Fudbaleri Crvene zvezde u četvrtak od 20 časova dočekuju Viktoriju Plzenj u prvom meču plej-ofa za Ligu Evrope, a čelnici kluba sa Marakane objavili su da su karte za ovaj duel puštene u prodaju.

1/5 Vidi galeriju Nemoćna Crvena zvezda protiv Hapoela Foto: Pedja Milosavljevic ©/2026 Pedja Milosavljevic/Starsport.rs ©, Ilija Ilić

- Prvotimci Crvene zvezde će u četvrtak, 20. avgusta od 20 časova dočekati Viktoriju Plzenj u okviru prvog meča plej-ofa za plasman u Ligu Evrope. Obaveštavamo sve navijače da od danas, pored onlajn kupovine, ulaznice za predstojeći duel mogu nabaviti i na blagajnama stadiona "Rajko Mitić".

Svi zainteresovani zvezdaši koji žele da pruže podršku crveno-belima, karte mogu obezbediti ONLAJN putem, dok će na blagajnama stadiona "Rajko Mitić" kupovina biti moguća od ponedeljka do srede u periodu od 10 do 18 časova, kao i na dan meča od 12 sati, pa sve do početka utakmice.

Ulaznice za meč sa Viktorijom Plzenj dostupne su po sledećim cenama:

Sever - 600 dinara

Istok - 1.000 dinara

Zapad - 1.200 dinara

Tribina "Siniša Mihajlović" - 2.400 dinara

Zvezdaši, vidimo se na Marakani - stoji u saopštenju.

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