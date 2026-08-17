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Trener Radničkog iz Niša Marko Neđić osvrnuo se na meč protiv IMT-a (0:0), poručivši da je osvajanje boda u Loznici pozitivan pomak, ali je naglasio da je njegova ekipa ponovo oštećena za jedanaesterac.

"Iza nas je očekivano tvrda i borbena utakmica koja je mogla da ode na jednu ili drugu strana. Prekinuli smo negativan niz Radničkog u Loznici, gde do sada nismo uspeli da osvojimo ni bod, i to je pozitivna stvar", izjavio je šef struke Radničkog za klupski sajt.

Ipak, ključni detalj utakmice po njegovom mišljenju dogodio se u prvom delu susreta pri rezultatu 0:0, kada sudija nije pokazao na belu tačku za Radnički.

"Nije dobro što nam danas nije dosuđen čist kazneni udarac. To je direktno uticalo na rezultat. Nisam čovek koji voli da komentariše suđenje i to do sada nisam radio, ali nepravda nekada zaista zna da zaboli. Od početka prvenstva dešavaju se greške na našu štetu. Uzalud su kasnije potvrde da smo oštećeni, jer nam to ne vraća bodove", naglasio je Neđić.

1/7 Vidi galeriju Marko Neđić Foto: Starsport©, Starsport

On navodi da klub i grad u kom rade ne bi trebalo da doživljavaju ovakve situacije na terenu.

"Kada radite pošteno i vredno, očekujete da vam se to vrati na najbolji način, a nama se dešava suprotno. Grad Niš i Fudbalski klub Radnički ne zaslužuju ovakav tretman", poručio je strateg tima sa Čaira.

I pored toga što uvek idu na maksimalan učinak, u stručnom štabu Radničkog svesni su izmenjenih okolnosti na ovom gostovanju.

"Kada je u pitanju igra, pa i rezultat, ne možemo biti nezadovoljni. Ipak, mi uvek želimo pobedu i nikada nećemo biti potpuno zadovoljni osvojenim bodom, jer je trijumf uvek naš cilj", dodao je Neđić.

Ekipu iz Niša u narednom periodu očekuje meč protiv Mačve u Šapcu, a potom i susret na domaćem terenu protiv kragujevačkog Radničkog 1923.

"Potrudićemo se da otklonimo sve nedostatke koje smo uočili i već se okrećemo Mačvi i novom meču. U Šabac idemo po pobedu i bodove", zaključio je trener Radničkog.

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