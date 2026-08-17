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Nekadašnji engleski reprezentativac Džejmi Vardi zvanično je slobodan u izboru nove sredine, nakon što mu je istekla epizoda u italijanskom Kremonezeu.

Iako je na pragu pete decenije života, iskusni napadač je prošle sezone u Seriji A upisao 29 nastupa, postigao sedam golova i zabeležio tri asistencije, čime je potvrdio da i dalje ima šta da ponudi na vrhunskom nivou.

Pred njim je sada odluka o nastavku karijere, a opcija ne manjka. Za njegov povratak u domovinu interesovanje su pokazali Šefild Venzdej, Vest Hem i velški Reksam.

Džejmi Vardi na utakmici protiv Bolonje Foto: Gianni Santandrea/LaPresse, SERENA CAMPANINI/ANSA

Međutim, poznati insajder Fabricio Romano prenosi da Vardi ima i jednu neuobičajenu ponudu - kontaktirao ga je brazilski Sao Paulo. Eventualni odlazak u Južnu Ameriku privukao bi ogromnu pažnju tamošnje javnosti i navijača ovog velikana. Prema navodima, Vardi bi za ovaj angažman tražio godišnju platu od 1.500.000 evra.

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