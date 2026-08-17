UMRO BIVŠI FUDBALER PARTIZANA: U Prištini postao legenda, igrao za reprezentaciju Srba i Albanaca protiv Jugoslavije
Zenun Brovina je rođen 3. avgusta 1942. godine, što znači da je dve nedelje pre smrti napunio 84 godine.
Igračku karijeru je započao u Đakovici, a tokom iste je nastupao za beogradski Partizan, kao i za Prištinu. Pamtiće se kao jedan od najboljih fudbalera ikada sa područja Kosova i Metohije.
Brovina je igrao i za reprezentaciju Kosova koja je kao autonomna pokrajina Jugoslavije tada napravljena od mešavine Srba i Albanaca i koja je igrala prijateljsku utakmicu i protiv selekcije Jugoslavije.
Od Zenuna Brovine se oprostio Agim Ademi, predsednik FS tzv. Kosova.
"Sa Zenunom Brovinom, izgubili smo legendu. Posebno je bolno što smo istog dana ostali bez dve legende. Nakon Erdogana Celine, stigla je i vest o smrti Zenuna Brovine u 84. godini. Njegove utakmice, dresovi koje je nosio, doprinos i primer koji je ostavio iza sebe zauvek će biti deo naše sportske istorije", poručio je Ademi.