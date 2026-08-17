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Zenun Brovina je rođen 3. avgusta 1942. godine, što znači da je dve nedelje pre smrti napunio 84 godine.

Igračku karijeru je započao u Đakovici, a tokom iste je nastupao za beogradski Partizan, kao i za Prištinu. Pamtiće se kao jedan od najboljih fudbalera ikada sa područja Kosova i Metohije.

Brovina je igrao i za reprezentaciju Kosova koja je kao autonomna pokrajina Jugoslavije tada napravljena od mešavine Srba i Albanaca i koja je igrala prijateljsku utakmicu i protiv selekcije Jugoslavije.

Od Zenuna Brovine se oprostio Agim Ademi, predsednik FS tzv. Kosova.