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Vanja Dragojević je pre nepunih mesec dana prešao iz Partizana u škotski Glazgov Rendžers, ali nije zaboravio ljude koji su iz senke brinuli o njemu dok je fudbalski odrastao. Na adresu Sportskog centra "Teleoptik" stigle su koverte sa novčanim darom za ukupno 25 radnika - ali ne za trenere i rukovodioce, već za kuvare, ekonome, portire i osoblje iz fizio-bloka, preneo je Mozzart Sport.

Vanja Dragojević Foto: Srdjan Stevanovic/www.starsport.rs srki72@gmail.com, Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Pored ove lične zahvalnosti radnicima koji održavaju klub, Dragojević je obezbedio i nov kontigent lopti za omladinsku školu crno-belih.

A da se poštenje i prave vrednosti brzo vraćaju, pokazao je i teren. Novi fudbaler Rendžersa sa brojem 22 na leđima u nedelju je u meču Liga Kupa protiv Sent Mirena postigao spektakularan prvi gol u novom dresu. Dakle, Dragojević je zablistao i na terenu i van njega i tek očekujemo da će blistati!

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Vanja Dragojević i Aleksandar Katai se pozdravljaju pred početak derbija Izvor: Arena 1 Premium