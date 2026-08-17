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Žoze Murinjo privukao je svu pažnju u Gelzenkirhenu jer je utakmicu Reala protiv Šalkea vodio sa vidljivom modricom ispod oka. Španski "AS" otkriva da je portugalski stručnjak povredu zadobio na treningu kada ga je lopta pogodila direktno u glavu i polomila mu naočare, što je izazvalo hematom na licu. Iz kluba uveravaju da situacija nije ozbiljna i da je potrebno samo vreme za oporavak.

1/4 Vidi galeriju Žoze Murinjo Foto: Arena Akcji / Sipa USA / Profimedia, HMB Media / Sipa USA / Profimedia, UWE KRAFT / imago sportfotodienst / Profimedia

I pored neobičnog detalja na licu trenera, Real Madrid je završio predsezonu ubedljivom pobedom od 3:0 pre zvaničnog debija Portugalca na klupi protiv Espanjola u La Ligi. Na ovom meču prve minute upisali su novajlije Konate, Diomande i Kukurelja, dok je ovo bio prvi nastup u sezoni i za Kurtou, Belingema i Mbapea.

Murinjo je posle meča istakao da je zadovoljan igrom:

"Taktički, ideje se polako usvajaju. Igrači imaju vrhunski kvalitet, neverovatan kvalitet. Veoma dobro radimo kao tim, sa i bez lopte", izjavio je trener Reala, ocenivši meč kao odličan test pred početak borbe za bodove.

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