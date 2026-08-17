Neverovatne scene su zabeležene na jednoj fudbalskoj utakmici.
FUDBAL
POSLE DUELA STALI U GARD I KRENULI DA SE PESNIČE! Brutalna tuča dvojice fudbalera usred utakmice! Jedva ih razdvojili, a tek onda je nastao haos
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Higan je pobedio Mogadišu kao gost rezultatom 1:0, a utakmicu somalijskog prvenstva obeležila je strašna tuča dvojice fudbalera.
Nakon jednog duela sa fudbalerom Mogadišua, fudbaler Higana Mark Kvasira je stao u gard, kao i njegov rival. Usledila je žestoka tuča i udarci pesnicama u glavu.
Saigrači i sudije su jedva uspeli da ih razdvoje, a nakon toga je nastavljeno sa incidentima, pa je i trener Mogadišua fizički napao svog fudbalera kako bi sprečio dalju eskalaciju sukoba.
Pogledajte kako je sve to izgledalo:
Bonus video:
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