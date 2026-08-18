Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Već u 3. minutu utakmice, štoper Sao Žozea Tijago Pedra je dotrčao do lopte koja je već izašla preko aut-linije. Umesto da je mirno pusti on je iz sve snage šutnuo.

Lopta je letela kao projektil i direktno pogodila u glavu mladu novinarku koja je sa utakmice izveštavala odmah pored terena.

Devojka se prvo okrenula, a nakon nekoliko trenutaka pala na zemlju i izgubila svest. Na snimku se vidi da su se oko nje brzo našli lekari. Srećom, brzo je došla do svesti i, prema lokalnim izveštajima, nije bilo težih posledica. Snimak je postao viralan širom Brazila, Južne Amerika i celog sveta.

Pogledajte kako je izgledala ta situacija:

Utakmica je na kraju završena ubedljivom pobedom Game 4:0, kojom su obezbedili povratak u Seriju C posle 16 godina..

Bonus video: