Slušaj vest

Već u 3. minutu utakmice, štoper Sao Žozea Tijago Pedra je dotrčao do lopte koja je već izašla preko aut-linije. Umesto da je mirno pusti on je iz sve snage šutnuo.

Lopta je letela kao projektil i direktno pogodila u glavu mladu novinarku koja je sa utakmice izveštavala odmah pored terena.

Devojka se prvo okrenula, a nakon nekoliko trenutaka pala na zemlju i izgubila svest. Na snimku se vidi da su se oko nje brzo našli lekari. Srećom, brzo je došla do svesti i, prema lokalnim izveštajima, nije bilo težih posledica. Snimak je postao viralan širom Brazila, Južne Amerika i celog sveta.

Pogledajte kako je izgledala ta situacija:

Utakmica je na kraju završena ubedljivom pobedom Game 4:0, kojom su obezbedili povratak u Seriju C posle 16 godina..

Ne propustiteFudbalODAKLE ŽOZEU MURINJU MODRICA ISPOD OKA?! Planeta bruji zbog Portugalca - stigao u Real i odmah izazvao BURU! Evo šta se stvarno desilo!
Žoze Murinjo
FudbalKAKAV POTEZ VANJE DRAGOJEVIĆA! Bivši kapiten Partizana setio se ljudi koji su mu pomogli da postane fudbaler: Gest o kom bruji Srbija - ko je ovo očekivao?!
Vanja Dragojević na utakmici protiv Mačve u Šapcu
FudbalPOJAVIO SE TAJNI SNIMAK SA FINALA MUNDIJALA! VIDI SE KAKO SLAVKO VINČIĆ PREKLINJE MESIJA PRE HAOSA! Španci su pobesneli, evo šta je sudija rekao Argentincu!
profimedia-1117440951.jpg
FudbalKAKVA BI OVO BOMBA BILA! Džejmi Vardi dobio egzotičnu ponudu - ovo niko nije očekivao!
Džejmi Vardi

Bonus video:

01:25
Crveni karton za Nejmara Izvor: Arena Sport