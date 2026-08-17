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Italijanski mediji najavljuju novu rundu pregovora između Intera i Liverpula povodom transfera Kurtisa Džonsa, koja bi trebalo da se održi tokom ove nedelje.

Prema saznanjima listova Corriere dello Sport i Tuttosport, kao i servisa Sport Mediaset, 25-godišnji engleski vezista izrazio je jasnu želju da obuče dres kluba iz Milana. Ipak, dogovor dva kluba koči razlika u proceni obeštećenja. Liverpul za Džonsa potražuje 40 miliona evra, dok na "Đuzepe Meaci" nisu spremni da plate taj iznos, pre svega jer igraču ugovor na "Enfildu" ističe za manje od godinu dana.

1/4 Vidi galeriju Kurtis Džons Foto: Shaina Benhiyoun / Zuma Press / Profimedia, Gael Amador / imago sportfotodienst / Profimedia, Marty Jean-Louis / Alamy / Profimedia

Ulje na vatru dolila je i činjenica da Džons u nedelju nije odigrao ni minut u dve prijateljske utakmice koje je Liverpul odmerio protiv Koma. Iako je iz kluba zvanično saopšteno da je razlog izostanka povreda kuka, Sport Mediaset tvrdi da je reč o rešenju medicinskog tima koje služi samo kao pokriće. Pravi razlog je, kako navode, želja samog fudbalera da izdejstvuje prelazak u tabor Simonea Inzagija.

Zbog toga Inter ne odustaje i planira da izdejsvuje popust. Corriere dello Sport prenosi da će Italijani izaći sa ponudom od 30 miliona evra uz određene bonuse. U Milanu veruju da je to sasvim dovoljno, s obzirom na to da je Liverpulu ovo poslednja prilika da zaradi ozbiljniji novac pre ulaska igrača u poslednju godinu ugovora.

Inter se uzda u model koji je već primenio pri dovođenju Džeda Spensa iz Totenhema, a ostaje da se vidi hoće li im ista taktička zamisao upaliti i ovoga puta.

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