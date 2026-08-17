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Beogradski klub je putem svojih zvaničnih kanala na društvenim mrežama podelio isečak ove motivacione poruke koju je španski stručnjak uputio ekipi.

"Na terenu se ne plašimo nikoga, mogu da vam garantujem da ćemo igrati protiv bilo kog protivnika isto, bez obzira da li je protivnik Novi Pazar ili Totenhem", rekao je Rijera i nastavio:

1/6 Vidi galeriju Albert Rijera Foto: BEAUTIFUL SPORTS/Gawlik / imago sportfotodienst / Profimedia, ©INPHO/Ryan Byrne / imago sportfotodienst / Profimedia, Philipp Kresnik / Kresnikphotogr / Zuma Press / Profimedia

Naterajte protivnika da trči, da pati. Da budemo dominantni, da budu žrtva. I ovo vam mogu obećati da ću na terenu pokazati da to možete. Ono što mogu da vam obećam jeste da ćete svi tačno da znate šta trebate da radite sa lotpom i bez nje", zaključio je novi trener Crvene zvezde.

Podsetimo, igrače Crvene zvezde već u četvrtak od 20 časova očekuje prvi meč plej-ofa za ulazak u Ligu Evrope, a rival će im biti Viktorija Plzenj.

Uvodni okršaj ovih rivala odigraće se na stadionu „Rajko Mitić“, dok je revanš susret zakazan za sedam dana u Češkoj.