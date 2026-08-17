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Nekadašnji fudbaler Barselone Serhio Buskets vratio se u katalonski klub i preuzeo funkciju pomoćnog trenera rezervnog tima Barselone Atletik.

Barselona je saopštila da će Buskets biti član stručnog štaba koji predvodi Đulijano Beleti, dok će paralelno raditi na sticanju trenerskih licenci.

Za 38-godišnjeg Busketsa ovo je prvi angažman nakon završetka igračke karijere. Španski vezista oprostio se od fudbala krajem sezone 2025. koju je proveo u Interu iz Majamija. U tom klubu nastupao je zajedno sa bivšim saigračima iz Barselone Lionelom Mesijem, Luisom Suarezom i Đordijem Albom.

Buskets je u Barseloni proveo 18 godina, u omladinski pogon stigao je 2005, a tri godine kasnije priključen je prvom timu. Za katalonski klub odigrao je ukupno 722 utakmice.

1/7 Vidi galeriju Serhio Buskets završava karijeru Foto: Lluis GENE / AFP / Profimedia, EPA, EPA/ALEJANDRO GARCIA

Sa Barselonom je osvojio devet titula prvaka Španije i tri trofeja Lige šampiona. Bio je važan deo veznog reda koji su činili i Ćavi Ernandez i Andres Inijesta, a po broju nastupa za klub nalazi se na trećem mestu, iza Mesija i Ćavija.

Uspešnu karijeru imao je i u reprezentaciji Španije. Za nacionalni tim odigrao je 143 utakmice, osvojio Svetsko prvenstvo 2010. godine i Evropsko prvenstvo 2012.

U poslednjoj sezoni u Interu iz Majamija Buskets je nastupio na 56 utakmica u svim takmičenjima i osvojio MLS kup.

Barselona Atletik, rezervni tim kluba, ove sezone takmiči se u četvrtom rangu španskog fudbala. Ekipa je poslednjih godina bila važna stepenica za igrače iz omladinske škole La Masije ka prvom timu.

Buskets će tako u novoj ulozi raditi sa mladim fudbalerima i napraviti prvi korak ka samostalnoj trenerskoj karijeri.

Kurir sport / Sportske.net