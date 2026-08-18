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Nikoleta Lozanova ponovo je privukla pažnju javnosti provokativnim fotografijama koje je objavila na Instagramu. Sadašnji dečko joj je bivši golman Levskog iz Sofije i reprezentacije Bugarske, Nikolaj Mihajlov, ali je pamtimo bolje po braku sa još jednim zemljakom, a nekada napadačem Partizana, Valerijom Božinovim.

Sa fotografija je jasno da su atraktivna brineta i fudbalski penzioner na još jednom romantičnom odmoru. Nikoleta je odlučila da obraduje svojih 826.000 pratilaca izazovnim fotografijama.

Pozirala je u čipkanom donjem vešu iz kreveta, guza je naravno bila u prvom planu, dok je pokazala i Nikija Mihajlova samo sa peškirom oko sebe.

1/7 Vidi galeriju Nikoleta Lozanova Foto: Instagram, Printskrin/Instagram

Upoznali su se još sredinom 2000-ih, a bili su u vezi oko 2007–2008. godine. Kasnije su obnovili odnos, a od 2017. ponovo su zajedno. Dobili su ćerku Borislavu u martu 2024. godine. Mediji su 2024. objavili i da su navodno imali tajno venčanje, ali par to tada nije javno potvrdio.

Kurir sport / Espreso