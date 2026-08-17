OGLASIO SE HEROJ RADNIČKOG I OTKRIO KAKO JE SRUŠEN PARTIZAN U HUMSKOJ ULICI! Dotakao se i crvenog kartona, pa o jednom saigraču posebno pričao!
Kragujevčani su na ovu veliku pobedu protiv crno-belih čekali više od pet decenija, a do podviga su stigli na spektakularan način, sa igračem manje na terenu još od 33. minuta susreta.
"Ušli smo u utakmicu sa idejom da igramo i došli spremni na sve scenarije, uključujući i crveni karton. Početak je možda delovao nesigurno jer smo došli sa ambicijom da pobedimo i nametnemo naš stil, a ne samo da pustimo da utakmica ide svojim tokom", rekao je Glavčić za „Mozzart sport“.
Kako je istakao, beogradski crno-beli su u uvodnom delu susreta prilike stvarali uglavnom kažnjavajući propuste i greške njegovog tima.
"Partizan je šanse stvarao više iz naših grešaka nego iz sopstvene organizacije. Kako je vreme odmicalo, dolazili smo do naše igre i poseda. Naravno, situacija iz 33. minuta mogla je sve da promeni", naveo je vezista Radničkog.
Glavčić se posebno osvrnuo na učinak golmana Luke Lijeskića, naglasivši da su upravo njegove bravurozne odbrane održale Kragujevčane u životu i sačuvale ih u igri.
"Nismo pokazali paniku jer smo bili spremni. Fenomenalne odbrane Luke Lijeskića su nas sačuvale, a pred kraj prvog poluvremena smo sa igračem manje izašli u završnicu sa četiri-pet igrača i postigli gol u idealnom trenutku", dodao je.
Najbolji pojedinac susreta nije krio koliko je bilo teško odoleti konstantnom pritisku crno-belih i izdržati izuzetno naporan fizički duel.
"Sa igračem manje protiv Partizana mora mnogo da se trči. Crno-beli su imali polušanse, bez izgrađenih akcija. Delovali smo veoma zrelo", ocenio je Glavčić.