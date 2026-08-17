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Kragujevčani su na ovu veliku pobedu protiv crno-belih čekali više od pet decenija, a do podviga su stigli na spektakularan način, sa igračem manje na terenu još od 33. minuta susreta.

"Ušli smo u utakmicu sa idejom da igramo i došli spremni na sve scenarije, uključujući i crveni karton. Početak je možda delovao nesigurno jer smo došli sa ambicijom da pobedimo i nametnemo naš stil, a ne samo da pustimo da utakmica ide svojim tokom", rekao je Glavčić za „Mozzart sport“.

Kako je istakao, beogradski crno-beli su u uvodnom delu susreta prilike stvarali uglavnom kažnjavajući propuste i greške njegovog tima.

"Partizan je šanse stvarao više iz naših grešaka nego iz sopstvene organizacije. Kako je vreme odmicalo, dolazili smo do naše igre i poseda. Naravno, situacija iz 33. minuta mogla je sve da promeni", naveo je vezista Radničkog.

1/11 Vidi galeriju FK Partizan - Radnički 1923 Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Glavčić se posebno osvrnuo na učinak golmana Luke Lijeskića, naglasivši da su upravo njegove bravurozne odbrane održale Kragujevčane u životu i sačuvale ih u igri.

"Nismo pokazali paniku jer smo bili spremni. Fenomenalne odbrane Luke Lijeskića su nas sačuvale, a pred kraj prvog poluvremena smo sa igračem manje izašli u završnicu sa četiri-pet igrača i postigli gol u idealnom trenutku", dodao je.

Najbolji pojedinac susreta nije krio koliko je bilo teško odoleti konstantnom pritisku crno-belih i izdržati izuzetno naporan fizički duel.

"Sa igračem manje protiv Partizana mora mnogo da se trči. Crno-beli su imali polušanse, bez izgrađenih akcija. Delovali smo veoma zrelo", ocenio je Glavčić.