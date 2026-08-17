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Fudbaler Kaljarija Jael Trepi primljen je na odeljenje intenzivne nege u bolnici nakon što je iznenada izgubio svest tokom boravka na bazenu na Sardiniji.

Klub sa Sardinije potvrdio je da se dvadesetogodišnji francuski napadač nalazi na lečenju u zdravstvenoj ustanovi u Sasariju.

Lekarski pregledi i skener grudnog koša pokazali su da se u njegovim plućima nalazi znatna količina vode, zbog čega su doktori doneli odluku da ga uvede u medicinski izazvanu komu.

1/3 Vidi galeriju Monca - Kaljari Foto: Matthieu Mirville / Zuma Press / Profimedia, Roberto Bregani / Zuma Press / Profimedia

Inače, nesrećni fudbaler je odmah nakon incidenta, koji se dogodio u nedelju popodne, helikopterom hitno prevezen u bolnicu.

- Jael Trepi je trenutno hospitalizovan i nalazi se na odeljenju intenzivne nege. Klub je u stalnom kontaktu sa bolnicom i porodicom igrača i pažljivo prati razvoj situacije. Misli svih u Kaljariju su uz Jaela i njegovu porodicu - saopštio je italijanski klub, uz molbu da se poštuje privatnost fudbalera.

Igrači Kaljarija dobili su slobodan vikend posle trijumfa nad Arecoom (1:0) u Kupu Italije odigranom u petak, na kom je upravo Trepi proveo 54 minuta na terenu.

Mladi Francuz je tokom protekle sezone zabeležio osam nastupa u Seriji A i jednom se upisao u strelce.