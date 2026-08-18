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Francuski fudbaler Karim Benzema želi da napusti Al Hilal ovog leta iako je žarko želeo da se preseli u taj klub iz Al Itihada.

Zimus je maltene iznudio transfer u Hilal za koji je odigrao 14 mečeva uz učinak od 10 pogodaka i četiri asitencije. Ipak, život u Saudijskoj Arabiji mu više ne prija i radije bi nastavio karijeru izvan ove zemlje.

Ali sama operacija će biti teško izvodljiva jer Benzemu plaća država u čijem je Al Hilal vlasništvu. Zato, bez zelenog svetla glavešina Saudijske Arabije, neće moći da se desi prekid saradnje.

1/8 Vidi galeriju Karim Benzema nekada Foto: FRANCK FIFE / AFP / Profimedia, Pierre-Philippe MARCOU / AFP / Profimedia

On želi da dobije celokupnu preostalu platu poslednje godine ugovora i tako postane slobodan agent, ali to ne odgovara ni Hilalu, ni Pro ligi, a ni zvaničnicima.

Iskusni napadač bi mogao da isforsira odlazak kao što je to uradio zimus, a Al Hilal navodno već radi na njegovoj zameni i gledaju ka Oliju Votkinsu.

Kurir sport / Sportske.net