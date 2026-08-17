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Bivši napadač Crvene zvezde Šerif Endiaje novi je fudbaler PAOK-a, gde stiže na pozajmicu iz turskog Samsunspora, zvanično je potvrdio grčki velikan.

Prema postignutom dogovoru, klub iz Soluna imaće pravo da po isteku ove sezone u potpunosti odkupi njegov ugovor od turskog tima.

Andrija Živković, PAOK Foto: Screenshot, Printscreen, ACHILLEAS PAGOURTZIS / Sipa Press / Profimedia

Senegalski napadač je prošlog leta napustio Beograd i zadužio opremu Samsunspora, za koji je na 29 odigranih mečeva zabeležio učinak od 10 pogodaka i tri asistencije.

Tokom bogate internacionalne karijere Ndiaje je nastupao i za Beveren, Goricu, Gotcepe, Šangaj i Adanu.

Iako se našao na spisku reprezentacije Senegala na ovogodišnjem Svetskom prvenstvu, napadač nije ubeležio minute na samom turniru.

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Šerif Endiaje postigao gol na Kupu afričkih nacija Izvor: Arena 2 Premium