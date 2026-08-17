Jovan Milošević na korak do potpisivanja ugovora sa Bragom. Bivši igrač Partizana menja sredinu za 8.000.000 evra.
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JOVAN MILOŠEVIĆ NA KORAK DO CRVENO-BELOG DRESA? Bivši igrač Partizana pred potpisom!
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Srpski napadač Jovan Milošević će ovog leta ponovo promeniti sredinu.
Milošević je zimus stigao u Štutgart, koji ga je odmah prosledio na pozajmicu u Verder iz Bremena.
Jovan Milošević Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©
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Reprezentativac Srbije je za Verder odigrao 13 utakmica i postigao tri gola.
Očigledno nije u planovima "švaba", koji će ga za 8.000.000 evra prodati portugalskoj Bragi.
Milošević će sa timom iz "kamenoloma" potpisati petogodišnji ugovor.
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