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Dosadašnji fudbaler Real Madrida Hakobo Ortega je postao novi fudbaler Strazbura.

Ortega je potpisao ugovor sa Strazburom do 2031. godine, saopštio je francuski klub.

Real Madrid, sezona 2025-2026 Foto: Maciej Rogowski / Alamy / Profimedia, Oscar J. Barroso / Zuma Press / Profimedia, David Klein / Zuma Press / Profimedia

Finansijski detalji nisu objavljeni, ali francuski mediji tvrde da je Strazbur za transfer mladog španskog fudbalera platio obeštećenje madridskom klubu od 10 miliona evra plus bonusi.

Ortega (20) je ponikao u omladinskoj školi Reala, a prošle sezone je postigao 18 golova za drugi tim madridskog kluba.

Fudbaleri Strazbura će 21. avgusta u prvom kolu nove sezone u francuskom prvenstvu gostovati Olimpiku u Marseju.

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