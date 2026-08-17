Hakobo Ortega napustio je Real Madrid i potpisao ugovor sa Strazburom do 2031. godine. Saznajte više o ovom transferu.
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NAPUSTIO REAL MADRID! Sledeća stanica je Francuska!
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Dosadašnji fudbaler Real Madrida Hakobo Ortega je postao novi fudbaler Strazbura.
Ortega je potpisao ugovor sa Strazburom do 2031. godine, saopštio je francuski klub.
Real Madrid, sezona 2025-2026 Foto: Maciej Rogowski / Alamy / Profimedia, Oscar J. Barroso / Zuma Press / Profimedia, David Klein / Zuma Press / Profimedia
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Finansijski detalji nisu objavljeni, ali francuski mediji tvrde da je Strazbur za transfer mladog španskog fudbalera platio obeštećenje madridskom klubu od 10 miliona evra plus bonusi.
Ortega (20) je ponikao u omladinskoj školi Reala, a prošle sezone je postigao 18 golova za drugi tim madridskog kluba.
Fudbaleri Strazbura će 21. avgusta u prvom kolu nove sezone u francuskom prvenstvu gostovati Olimpiku u Marseju.
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