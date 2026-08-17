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Albert Rijera stigao je na Marakanu sa velikim ambicijama, a novi trener Crvene zvezde već je krenuo u formiranje svog stručnog štaba. Španac će debi na klupi aktuelnog šampiona imati u četvrtak, a u međuvremenu su poznate i prve promene u njegovom timu saradnika.

Kako prenosi "Sport klub", Rijeri bi uskoro trebalo da se priključi njegov dugogodišnji saradnik Pablo Ramon Arteta, koji bi preuzeo funkciju prvog asistenta.

Albert Rijera Foto: BEAUTIFUL SPORTS/Gawlik / imago sportfotodienst / Profimedia, ©INPHO/Ryan Byrne / imago sportfotodienst / Profimedia, Philipp Kresnik / Kresnikphotogr / Zuma Press / Profimedia

U stručnom štabu ostaju Nikola Mikić i Miloš Stojčev, dok će kondiciju igrača i dalje pratiti Marko Vasiljević, Nikola Todorić i Nikola Perišić. Asistent trenera golmana ostaje Nemanja Supić.

Istovremeno, Crvena zvezda dobija i novog-starog trenera golmana. Na tu funkciju vraća se Dušan Gašić, koji je tokom mandata Vladana Milojevića radio sa Milanom Borjanom, a potom i sa Omrijem Glazerom i Mateusom.

Podsetimo, zajedno sa Dejanom Stankovićem klub su napustili Nenad Sakić, Federiko Panonćini, Vićenco Saso, Pjerluiđi Brivio i Andrea Fardone.

Rijera tako praktično od prvog dana počinje da pravi promene po svom ukusu, a prvi pravi test novog stručnog štaba očekuje se već u četvrtak, kada će Španac prvi put predvoditi crveno-bele sa klupe.

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