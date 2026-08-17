Slušaj vest

FK Partizan doveo je novo pojačanje!

Igor Miladinović je i zvanično postao novi član crno-belih.

Igor Miladinović Foto: Privatna arhiva, Starsport/Srđan Stevanović, Srdjan Stevanovic/Starsport.rs

Dvadesettrogodišnji vezista stigao je iz francuskog Sent Etjena na jednogodišnju pozajmicu, uz pravo crno-belih da otkupe njegov ugovor.

Miladinović može da igra na pozicijama centralnog i ofanzivnog veznog fudbalera, a u Partizanu će nositi dres sa brojem 10.

Ne propustiteKošarkaMONEKE U POTPUNOM ŠOKU! Oglasio se i podigao buru!
Čima Moneke KK Crvena zvezda
KošarkaKO IMA BOLJI TIM, ZVEZDA ILI PARTIZAN? Detaljna analiza Kurira! Jedan tim ima kvalitetnije startere, ali će to morati da se DOKAŽE NA TERENU!
2026268.jpeg
FudbalRIJERA SE NAOŠTRIO! Pojačanja stižu u Crvenu zvezdu, vredno se radi na Marakani! Evo koga je Španac izabrao!
Albert Rijera
FudbalDISCIPLINSKI POSTUPAK PROTIV DEJANA STANKOVIĆA! Evo šta je "zgrešio" bivši trener Crvene zvezde!
cz3.jpg

BONUS VIDEO:

00:30
Grobari na meču Partizan - IMT Izvor: Kurir