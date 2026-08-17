FK Partizan je potpisao Igora Miladinovića, novog vezistu koji dolazi iz Sent Etjena. On će nositi dres sa brojem 10.
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Igor Miladinović je i zvanično postao novi član crno-belih.
Igor Miladinović Foto: Privatna arhiva, Starsport/Srđan Stevanović, Srdjan Stevanovic/Starsport.rs
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Dvadesettrogodišnji vezista stigao je iz francuskog Sent Etjena na jednogodišnju pozajmicu, uz pravo crno-belih da otkupe njegov ugovor.
Miladinović može da igra na pozicijama centralnog i ofanzivnog veznog fudbalera, a u Partizanu će nositi dres sa brojem 10.
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