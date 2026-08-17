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Partizan je dva dana uoči gostovanja u Madridu ozvaničio dolazak još jednog pojačanja. Crno-beli dres zadužio je Igor Miladinović, koji će u Humskoj nositi broj 10.

Kreativni vezista u Partizan stiže iz francuskog Sent Etjena, nakon što je prethodno afirmaciju stekao u Čukaričkom. U pitanju je jednogodišnja pozajmica sa pravom otkupa, a Miladinović je već istakao koliko mu znači povratak u Srbiju.

„Osećaj je fenomenalan. Od kada sam dobio ponudu nisam ni razmišljao o drugim opcijama. Sve sam uradio da bih došao u Partizan. Navijači od mene uvek mogu da očekuju 100 odsto na terenu“, poručio je Miladinović.

Novi fudbaler crno-belih ima i jasnu poruku za navijače.

„Nadam se da ćemo zajedno napraviti dobar rezultat. Pozivam navijače da nastave da dolaze u velikom broju jer oni su nam veliki vetar u leđa i bez njih ništa ne možemo.“

Miladinović je ponikao u Čukaričkom, za čiji je prvi tim odigrao 60 utakmica, a tokom leta 2024. godine napravio je transfer u Sent Etjen. U Francuskoj je nastupao i za prvi i za rezervni tim, dok je prethodno prošao kroz mlađe reprezentativne selekcije Srbije.

Partizan tako nastavlja da pojačava ekipu, a „desetka“ Miladinovića predstavlja dodatnu opciju u ofanzivnom delu tima.

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