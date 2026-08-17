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Fudbaleri Novog Pazara savladali su Vojvodinu rezultatom 2:0 u utakmici petog kola Superlige Srbije.

Domaćin je do velike pobede stigao iako je od 54. minuta igrao sa fudbalerom manje zbog isključenja Stefana Togbea.

1/11 Vidi galeriju Ajaks - Vojvodina Foto: Marcel van Dorst / DeFodi Images / Profimedia

Novi Pazar poveo je u 18. minutu. Dejan Džonson Agvom pronašao je Kvamea Diksona, koji je zatresao mrežu Novosađana za 1:0.

Vojvodina je dobila više od pola sata da iskoristi brojčanu prednost, a trener Novosađana pokušao je trostrukom izmenom u 60. minutu da pojača pritisak. Ipak, gosti nisu uspeli da dođu do izjednačenja.

Kazna je stigla u 80. minutu, kada je Dikson asistirao Fejsalu Muliću za 2:0 i potvrdu pobede Novog Pazara.

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