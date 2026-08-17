Fudbaleri Novog Pazara savladali su Vojvodinu rezultatom 2:0 u Superligi Srbije, uprkos isključenju igrača u drugom poluvremenu.
5. kolo
SUPERLIGA SRBIJE: Vojvodina pala u Novom Pazaru!
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Fudbaleri Novog Pazara savladali su Vojvodinu rezultatom 2:0 u utakmici petog kola Superlige Srbije.
Domaćin je do velike pobede stigao iako je od 54. minuta igrao sa fudbalerom manje zbog isključenja Stefana Togbea.
Ajaks - Vojvodina Foto: Marcel van Dorst / DeFodi Images / Profimedia
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Novi Pazar poveo je u 18. minutu. Dejan Džonson Agvom pronašao je Kvamea Diksona, koji je zatresao mrežu Novosađana za 1:0.
Vojvodina je dobila više od pola sata da iskoristi brojčanu prednost, a trener Novosađana pokušao je trostrukom izmenom u 60. minutu da pojača pritisak. Ipak, gosti nisu uspeli da dođu do izjednačenja.
Kazna je stigla u 80. minutu, kada je Dikson asistirao Fejsalu Muliću za 2:0 i potvrdu pobede Novog Pazara.
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