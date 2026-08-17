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Fudbaleri Partizana se posle pet kola nalaze u zoni ispadanja Superlige Srbije.

Crno-beli trenutno zauzimaju 12. mesto, koje će na kraju sezone značiti i selidbu u Prvu ligu Srbije, pošto iz elite ispadaju četiri ekipe.

1/11 Vidi galeriju FK Partizan - Radnički 1923 Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Naravno da nije realno da to bude Partizan, ali u ovom momentu tim Saše Ilića nalazi se upravo na toj poziciji.

Partizan ima i jedan odigrani meč manje i na četiri utakmice isto toliko bodova.

Na premijeri je remizirao protiv Zemuna (2:2), usledio je trijumf nad Mačvom (3:1), a onda i porazi od IMT-a (2:1) i kragujevačkog Radničkog (1:0), oba u Humskoj.





Пласман обезедио

Пласман обезедио Sofascore

Naredni meč u Superligi ih čeka u nedelju u gostima kod Mladosti.

Pre toga, gostovaće i Hetafeu u četvrtak u prvom meču plej-ofa za ulazak u Ligu konferencije.

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