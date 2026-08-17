Fudbaleri Partizana su u zoni ispadanja Superlige Srbije, trenutno na 12. mestu. Da li će se tim Saše Ilića izvući iz krize?
tabela
PARTIZAN U ZONI ISPADANJA - HOROR U HUMSKOJ! Da nije tragično, bilo bi smešno...
Slušaj vest
Fudbaleri Partizana se posle pet kola nalaze u zoni ispadanja Superlige Srbije.
Crno-beli trenutno zauzimaju 12. mesto, koje će na kraju sezone značiti i selidbu u Prvu ligu Srbije, pošto iz elite ispadaju četiri ekipe.
FK Partizan - Radnički 1923 Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©
Vidi galeriju
Naravno da nije realno da to bude Partizan, ali u ovom momentu tim Saše Ilića nalazi se upravo na toj poziciji.
Partizan ima i jedan odigrani meč manje i na četiri utakmice isto toliko bodova.
Na premijeri je remizirao protiv Zemuna (2:2), usledio je trijumf nad Mačvom (3:1), a onda i porazi od IMT-a (2:1) i kragujevačkog Radničkog (1:0), oba u Humskoj.
Пласман обезедио Sofascore
Naredni meč u Superligi ih čeka u nedelju u gostima kod Mladosti.
Pre toga, gostovaće i Hetafeu u četvrtak u prvom meču plej-ofa za ulazak u Ligu konferencije.
BONUS VIDEO:
2 · Reaguj
Komentariši