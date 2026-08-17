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Fudbaleri Deportiva i Elčea remizirali su na "Rijasoru" (1:1), u meču prvog kola LaLige.

Bila je ovo prva utakmica elitnog takmičenja u La Korunji posle osam godina.

Deportivo ju je otvorio sjajno, pošto je Obamejang u 21. minutu iskoristio dodavanje Amatučija.

Elče je uzvratio u nastavku, a na startu Leo Roman je morao u dva navrata da interveniše.

Bio je nemoćan u 76. minutu, kada je Aguado odlično skočio i glavom zatresao mrežu na centaršut Viljara.

Elče u narednom kolu čeka Barselonu, dok će Deportivo gostovati Malagi.

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