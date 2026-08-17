Fudbaleri Deportiva i Elčea remizirali su 1:1 u prvom kolu LaLige, u uzbudljivoj utakmici na 'Rijasoru'.
prvo kolo
REMI NA PREMIJERI LA LIGE! Deportivo i Elče podelili bodove!
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Fudbaleri Deportiva i Elčea remizirali su na "Rijasoru" (1:1), u meču prvog kola LaLige.
Bila je ovo prva utakmica elitnog takmičenja u La Korunji posle osam godina.
Deportivo ju je otvorio sjajno, pošto je Obamejang u 21. minutu iskoristio dodavanje Amatučija.
Elče je uzvratio u nastavku, a na startu Leo Roman je morao u dva navrata da interveniše.
Bio je nemoćan u 76. minutu, kada je Aguado odlično skočio i glavom zatresao mrežu na centaršut Viljara.
Elče u narednom kolu čeka Barselonu, dok će Deportivo gostovati Malagi.
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