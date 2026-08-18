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Fudbalski klub Crvena zvezda saopštio je da je na blagajnama stadiona "Rajko Mitić" u Beogradu počela prodaja ulaznica za prvi meč plej-ofa kvalifikacija za Ligu Evrope protiv Viktorije Plzenj.

Zvezda je podsetila da je pre nekoliko dana počela onlajn prodaja karata za utakmicu sa Viktorijom, koja će biti odigrana u četvrtak od 20 časova na stadionu "Rajko Mitić".

Crvena zvezda - Hapoel, 11.8.2026 Foto: Ilija Ilić

"Svi zainteresovani zvezdaši koji žele da pruže podršku crveno-belima, karte mogu obezbediti onlajn putem, dok će na blagajnama stadiona 'Rajko Mitić' kupovina biti moguća od ponedeljka do srede u periodu od 10 do 18 časova, kao i na dan meča od 12 sati, pa sve do početka utakmice", navodi se na sajtu beogradskog kluba.

Cena ulaznice za severnu tribinu za meč sa Viktorijom iznosi 600 dinara.  Karta za istočnu tribinu košta 1.000 dinara, za zapadnu tribinu 1.200, a za tribinu "Siniša Mihajlović" - 2.400. Revanš je na programu narednog četvrtka u Češkoj.

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