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Ozbiljan potres u vrhu svetske kuće fudbala!

Kevin Lamur, glavni operativni direktor FIFA, napustio je organizaciju svega nekoliko nedelja nakon što je javno udario na predsednika Đanija Infantina zbog njegovog kontroverznog plana sa privatnim investitorima.

FIFA je 17. avgusta potvrdila da je saradnja sa Lamurem završena, a odlazak je zaposlenima saopšten internim mejlom generalnog sekretara Matijasa Grafstrema. Sama organizacija nije ulazila u detalje razlaza, već je samo zahvalila Francuzu na dosadašnjem radu.

Ali ono što je prethodilo njegovom odlasku mnogo je zanimljivije.

Lamur je krajem jula javno ustao protiv Infantinovog plana da FIFA osnuje novu komercijalnu kompaniju, FIFA Forward Enterprise, procenjenu na oko 20 milijardi dolara, u kojoj bi 20 odsto bilo ponuđeno privatnim investitorima. Ideja je bila da se kroz taj model komercijalizuju prava i prihodi povezani sa najvećim FIFA takmičenjima, uključujući svetska prvenstva.

"To je projekat jedne osobe!"

Lamur se nije libio da udari direktno na svog nekadašnjeg saradnika.

On je poručio da je administracija FIFA bila "obmanuta" zbog nedostatka transparentnosti tokom pripreme projekta, uz ocenu da je čitava ideja zapravo „projekat jedne osobe“.

Francuz je otišao toliko daleko da je javno poručio da FIFA mora da odustane od projekta i da fudbalski lideri moraju da postave „prava pitanja“ i donesu „prave odluke“.

A onda je izgovorio rečenicu koja je danas dobila posebno težinu.

"Ako to znači da ću izgubiti posao, neka tako bude. Razumeću i poštovaću tu odluku. Barem ću mirno spavati."

Lamur tada nije podneo ostavku. Naprotiv, ostao je na funkciji, ali je praktično javno prihvatio mogućnost da zbog svog stava bude smenjen. Nekoliko nedelja kasnije - saradnja sa FIFA je završena.

Posebno je zanimljivo što Lamur nije bio bilo ko u FIFA.

Na funkciju glavnog operativnog direktora stigao je u novembru 2024. godine, nakon što je godinama radio u UEFA, gde je bio zamenik generalnog sekretara. Sa Infan­tinom je sarađivao još u periodu njegovog rada u evropskoj kući fudbala, a bio je i deo kruga ljudi koji su podržali njegovu predsedničku kampanju 2016. godine.

Zbog toga njegov javni udar na predsednika FIFA ima dodatnu težinu.

I nije bio jedini.

Istog dana kada je Lamur izašao u javnost, Infantinov viši savetnik Karlos Kordeiro podneo je ostavku zbog istog projekta. Kordeiro je plan nazvao "lošim poslom za fudbal" i rekao da ne može da stoji po strani dok FIFA razmatra prodaju dela budućih prihoda od Svetskog prvenstva.

Infantino pod velikim pritiskom

Plan je na kraju povučen posle snažnog otpora širom fudbalskog sveta.

UEFA, CONCACAF i AFC udružili su se protiv projekta, a njihove članice predstavljaju čak 143 od 211 članica FIFA. UEFA je čak zapretila bojkotom FIFA takmičenja ukoliko se projekat nastavi.

Pritisak je otišao toliko daleko da se danas otvoreno govori i o budućnosti Infantina na mestu predsednika FIFA. UEFA, AFC i CONCACAF traže promene na vrhu, dok se u fudbalskim krugovima već razmatraju različiti scenariji za njegovo eventualno nasledstvo.

Infantino, međutim, i dalje ima snažnu podršku dela članica, posebno iz Afrike i pojedinih azijskih zemalja. Šest arapskih saveza, među kojima su Katar i Maroko, nedavno su javno stali uz njega.

Ipak, jedno je jasno - čovek koji je godinama bio jedan od važnih ljudi u FIFA sistemu sada je otišao nakon što je javno udario na njegovu politiku.

Lamur je rekao da je spreman da izgubi posao zbog svojih stavova. Sada ga više nema u FIFA.