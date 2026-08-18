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Almami Moreira bio je ljubimac Grobara, a njegov sin sada pravi velike stvari u evropskom fudbalu!

Dijego Moreira napravio je transfer karijere, pošto je prešao u Milan za čak 50 miliona evra, uz dodatne bonuse i procente od naredne prodaje, pa bi vrednost čitavog posla mogla da bude još veća.

Tako je sin nekadašnjeg Partizanovog miljenika postao jedan od najskupljih fudbalera ovog leta, a prezime Moreira ponovo je odjeknulo - ovog puta na najvećoj evropskoj sceni.

Transfer od 50 miliona evra

Dijego Moreira rođen je u Liježu, upravo u vreme kada je njegov otac igrao za Standard.

Talentovani levi bek godinama je bio na radaru velikih klubova. Čelsi ga je doveo iz Benfike, zatim slao na pozajmicu u Lion, a potom je Moreira završio u Strazburu, gde je potpuno eksplodirao.

Poslednje dve sezone bile su dovoljne da skrene pažnju najvećih evropskih klubova.

Milan je odlučio da ne čeka.

„Rosoneri“ su izdvojili 50 miliona evra, uz dodatne bonuse i procente od narednog transfera, a Moreira bi trebalo da bude važan deo ekipe.

Portugalac ga vidi kao idealno rešenje za sistem sa trojicom igrača u poslednjoj liniji, gde bi Moreira trebalo da pokriva čitavu levu stranu.

A upravo se od njega očekuje ono što je pokazivao u Strazburu - prodori, asistencije, ali i golovi.

Prošle sezone postigao ih je pet.

Dobro poznato prezime

Ipak, ono što ovu priču čini posebno zanimljivom u Srbiji jeste njegov otac.

Almami Moreira bio je jedan od najvećih ljubimaca Grobara!

1/5 Vidi galeriju Bivš as Partizana - Almami Moreira Foto: Starsport

Portugalac poreklom iz Gvineje Bisao stigao je u Partizan 2007. godine iz Aveša i vrlo brzo osvojio srca navijača crno-belih.

Za Partizan je odigrao čak 132 utakmice, postigao 30 golova i osvojio čak četiri titule prvaka Srbije i tri Kupa Srbije.

Bio je jedan od zaštitnih znakova ekipe, fudbaler čiji su potezi i odnos prema dresu ostali u posebnom sećanju navijača.

Zato sada mnogi sa posebnom pažnjom prate karijeru njegovog sina.

Almami je svojevremeno igrao i za HSV, Dinamo Moskvu, Dalijen, Boavištu, Vojvodinu, Salamanku i Standard iz Liježa, dok je upravo u Belgiji rođen njegov sin Dijego.

Foto: Andy Commins, PA Images / Alamy / Profimedia

Sin izabrao Belgiju

Zanimljiva je i priča o reprezentativnom putu mladog Moreire.

Iako je njegov otac nastupao za reprezentaciju Gvineje Bisao, Dijego je kao mlađi igrao za Portugal, ali je kasnije odlučio da obuče dres Belgije.

Ta odluka mu je otvorila vrata i za nastup na Svetskom prvenstvu.

Sada je pred njim najveći izazov u karijeri.

Od igrača koji je ponikao u Benfiki, preko Čelsija, Liona i Strazbura, stigao je do Milana i transfera vrednog 50 miliona evra.