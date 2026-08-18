TRENER VIKTORIJE PROZVAO ZVEZDU PRED DOLAZAK U BEOGRAD, PA POMENUO PRLJAVI FUDBAL: Sad su promenili trenera...
Viktorija će u četvrtak biti gost crveno-belima u prvoj utakmici dvomeča koji će biti odigran u okviru plej-ofa kvalifikacija za Ligu Evropa.
Hiski je prozvao Crvenu zvezdu porukom da je bila lošiji tim od Hapoela iz Ber Ševe.
"Gledao sam obe utakmice. Moram da kažem da je u tom dvomeču bolji tim prošao u sledeću fazu. Međutim, to apsolutno ne znači da Crvena zvezda nema kvalitet. Oni su šampioni Srbije i istorijski izuzetno uspešan klub, naviknut na pobede. Nedavno je došlo i do promene trenera na njihovoj klupi, tako da nas bez sumnje očekuju veoma teški dueli sa izuzetno nezgodnim protivnikom", rekao je trener ekipe iz Plzenja.
Crvena zvezda je prvenstvenu utakmicu protiv Železničara odložila, a Viktorija je rezultatom 3:2 pobedila Zlin.
"Ova pobeda nam donosi ogroman mir i samopouzdanje. Morali smo da odigramo "prljaviji" fudbal u odnosu na prethodne mečeve, ali najvažnije je da su tri boda tu. Bili smo bolji rival tokom celog meča, stvorili više prilika i morali mirnije da ga privedemo kraju, ali smo nepotrebno zakomplikovali situaciju. Ipak, verujem da će nam ovaj trijumf dati vetar u leđa pred Beograd", poručio je Martin Hiski.
Prva utakmica je na programu u četvrtak od 20 časova, a revanš će biti odigran u Češkoj sedam dana kasnije.
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