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Viktorija će u četvrtak biti gost crveno-belima u prvoj utakmici dvomeča koji će biti odigran u okviru plej-ofa kvalifikacija za Ligu Evropa.

Hiski je prozvao Crvenu zvezdu porukom da je bila lošiji tim od Hapoela iz Ber Ševe.

"Gledao sam obe utakmice. Moram da kažem da je u tom dvomeču bolji tim prošao u sledeću fazu. Međutim, to apsolutno ne znači da Crvena zvezda nema kvalitet. Oni su šampioni Srbije i istorijski izuzetno uspešan klub, naviknut na pobede. Nedavno je došlo i do promene trenera na njihovoj klupi, tako da nas bez sumnje očekuju veoma teški dueli sa izuzetno nezgodnim protivnikom", rekao je trener ekipe iz Plzenja.

Crvena zvezda - Hapoel, 11.8.2026 Foto: Ilija Ilić

Crvena zvezda je prvenstvenu utakmicu protiv Železničara odložila, a Viktorija je rezultatom 3:2 pobedila Zlin.

"Ova pobeda nam donosi ogroman mir i samopouzdanje. Morali smo da odigramo "prljaviji" fudbal u odnosu na prethodne mečeve, ali najvažnije je da su tri boda tu. Bili smo bolji rival tokom celog meča, stvorili više prilika i morali mirnije da ga privedemo kraju, ali smo nepotrebno zakomplikovali situaciju. Ipak, verujem da će nam ovaj trijumf dati vetar u leđa pred Beograd", poručio je Martin Hiski.

Prva utakmica je na programu u četvrtak od 20 časova, a revanš će biti odigran u Češkoj sedam dana kasnije.

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Bonus video:

00:30
Kraj meča Crvena zvezda - Hapoel Berševa Izvor: MONDO/Dušan Ninković