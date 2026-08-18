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Fudbaleri Crvene zvezde u četvrtak na stadionu "Rajko Mitić" od 20.00 časova igraju prvu utakmicu plej-ofa za Ligu Evrope protiv Viktorije iz Plzenja.

Biće to i debi novog trenera Crvene zvezde Alberta Rijere, a svi u klubu očekuju veliku ogromnu posetu na stadionu.

Navijači Crvene zvezde pred utakmicu protiv Larna u Beogradu Foto: Ilija Ilić

Oglasile su se i Delije, koje su emotivnom porukom iskoristile da pozovu navijače i podsete na neke prethodne godine.

- Brate, saslušaj me sada dobro, pošto vidim da se sve lako zaboravija. Prosli smo dosta toga zajedno. Zar nismo dovoljno patili i sabirali dugovanja iz godine u godinu bez Evrope? Zar nismo naučili da komšije uvek gura država, a nama pričaju da nas gura neko? Kako brate to protiv Salcburga, Kopenhagena, Milana, Liverpula, Genta, Lila, Štutgarta, itd... Jel moguće da ne znamo da cenimo ono šta imamo? Jel treba opet da nam se ponovi da bi se setili prošlosti... - navodi se u saopštenju, pa se dodaje:

- Mene ovo brate mnogo pogađa! Možda su mislili da me slome ali mi je ovo dalo snagu samo! Ja brate dolazim u četvrtak da pokažem da je ljubav ka Zvezdi sad samo još jača! Nadam se da se vidimo! Tvoj drug sa tribine.