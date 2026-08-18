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Proslavljni jermenski fudbalski as, Henrik Mihtarijan, saradnju sa čuvenim stručnjakom Žozeom Murinjom ne pamti po dobrom.

Njihov odnos u Mančester junajtedu bio je daleko od idealnog, a kako je vreme prolazilo, tenzija je postajala sve veća. Portugalac je navodno želeo da se reši Mihtarijana po svaku cenu, dok fudbaler nije želeo tek tako da se odrekne ugovora sa engleskim velikanom.

Na kraju je sve kulminiralo neverovatnim scenama iza zatvorenih vrata.

"Ti si đubre, ogromno đubre"

Mihtarijan je otkrio da ga je Murinjo tokom treninga uglavnom ignorisao, ali da je zato imao neobičnu naviku - gotovo svakog dana mu se javljao putem "WhatsAppa".

I nije mu slao poruke podrške.

Naprotiv.

"Rekao sam mu da me stalno kritikuje već godinu i po, otkad sam došao. Murinjo je rekao da sam 'đubre', a ja sam bio zapanjen. Govorio mi je: 'Ti si đubre, ogromno đubre. Odlazi. Ne želim da te vidim više", ispričao je Mihtarijan.

Atmosfera je, prema njegovim rečima, bila potpuno sumorna.

"Tokom treninga nije razgovarao sa mnom, vladala je tišina među nama, ali svakog popodneva mi je slao poruke na WhatsApp: 'Miki, molim te, idi'."

A Mihtarijan je svaki put imao spreman odgovor.

"Uvek sam odgovarao istom copy-paste porukom: 'Otići ću kada nađem dobru ekipu, u suprotnom ću sačekati leto'."

Henrik Mihtarijan Foto: Alexander KHUDOTEPLY / AFP / Profimedia

Murinjo promenio taktiku – otkrio šta želi

Portugalac, međutim, nije odustajao.

Poruke su se ponavljale, Mihtarijan je uporno odgovarao isto, a onda je jednog dana Murinjo promenio pristup i konačno otkrio pravi razlog zbog kojeg toliko insistira na odlasku.

"Onda je jednog dana promenio poruku: 'Miki, molim te, idi. Onda mogu dovesti Aleksisa Sančeza'."

Tada je postalo jasno šta se zapravo nalazi u pozadini cele priče.

Murinjo je želeo Čileanca.

I bio je spreman da napravi mesta za njega.

Mihtarijan je u januaru 2018. godine napustio Mančester junajted i prešao u Arsenal, dok je Aleksis Sančez krenuo u suprotnom smeru i obukao dres „Crvenih đavola“.

Razmena je tada bila jedna od najvećih tema na fudbalskoj pijaci.

Ali iza zvaničnog transfera krila se, prema Mihtarijanovom svedočenju, mnogo ličnija priča.

1/5 Vidi galeriju Trener Real Madrida - Žoze Murinjo Foto: PSNEWZ / Sipa Press / Profimedia

Razmena

Mihtarijan je u Mančester stigao 2016. godine iz Borusije Dortmund kao veliko pojačanje, ali nije uspeo da postane standardan prvotimac.

U početku se očekivalo mnogo, ali odnos sa Murinjom vremenom je postajao sve lošiji.

Jermenski as je tvrdio da ga je Portugalac mesecima kritikovao i da je želeo da ga se reši, dok je on pokušavao da sačeka pravi trenutak i pronađe klub koji mu odgovara.

Na kraju su obojica dobila ono što su želela.

Murinjo je dobio Sančeza, Mihtarijan je dobio novi klub.

Međutim, ni epizoda u Londonu nije trajala dugo. Posle Arsenala, Jermenin je karijeru nastavio u Romi, a potom i Interu, gde je izgradio status jednog od najiskusnijih igrača.

A priča o Murinjovim porukama ostala je jedan od najbizarnijih detalja njegovog boravka na Old Trafordu.