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Otkad je otišao iz Crvene zvezde u Aston Vilu desni bek ima probleme sa minutima i odigranim utakmicama.

U Premijer ligi nije dobio ozbiljniju šansu, pa je pozajmljen Lajpcigu, ali za jednu i po sezoni ni u Nemačkoj se nije preterano naigrao.

I, čim se vratio u ekipu iz Birmingema ići će na novu pozajmicu.

Kosta Nedeljković Foto: Antonio Pozo / PRESSINPHOTO / imago sportfotodienst / Profimedia, Marko Metlas / imago sportfotodienst / Profimedia, Fss

Prema navodima sa ostrva, Kosta Nedeljković će u aktuelnoj sezoni igrati za Rendžers kao pozajmljeni igrač, a klub iz Glazgova će imati obavezu da otkupi fudbalera za 4.000.000 evra u slučaju da dođe do određenog broja odigranih utakmica.

Kosta Nedeljković je još u Crvenoj zvezdi pokazao ozbiljan potencijal, u decembru ove godine će proslaviti 21 rođendan, a izuzetno je važno da pronađe sredinu u kojoj će trener ozbiljnije računati na njega.

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Bonus video:

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Kosta Nedeljkovic slavi 18. rodjendan Izvor: Instagram/